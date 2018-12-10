السعودية اليوم / تعطل حركة القطارات في ألمانيا جراء إضراب الشركة المشغلة



فرانكفورت 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

تعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا اليوم، إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، وفق ما أفادت الشركة المشغلة "دويتشه بان".

وأشار بيان الشركة إلى حصول "اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية" جراء إضراب لمدة أربع ساعات بدأ الساعة 05,00 (04,00 ت غ).

وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة أن القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب. وكانت جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 بالمئة، انتهت من دون اتفاق.

// انتهى //

09:46ت م

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فرانكفورت 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا اليوم، إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، وفق ما أفادت الشركة المشغلة "دويتشه بان".وأشار بيان الشركة إلى حصول "اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية" جراء إضراب لمدة أربع ساعات بدأ الساعة 05,00 (04,00 ت غ).وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة أن القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب. وكانت جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 بالمئة، انتهت من دون اتفاق.// انتهى //09:46ت م0016

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