السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها بالبيان الختامي لقمة دول

وسلطت الضوء على تأكيد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة على كيان مجلس التعاون، ومواصلة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.

وأبرزت صحف الاثنين القرارات التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، بشرم الشيخ أمس، ومنها إنشاء صندوق ضمان مخاطر للاستثمار في القارة لتشجيع المستثمرين المصريين، لافته الانتباه إلى توقيع 30 اتفاقية بإجمالي استثمارات 5ر3 مليار دولار خلال فعاليات المنتدى.

ولفتت إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل مستقبل إفريقيا، واستكمالا لدور مصر الفعال في العمل على نهضة القارة.

وعرجت الصحف على اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أرائيل، عبر باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأخبرت عن تأكيد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة الخليج تيموثي ليندر كينج، استمرار دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ومواصلة بلاده التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

وأفادت صحف مصر بترحيب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط لعدم حصول مشروع القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس على أغلبية الثلثين، وعدم تمرير القرار.

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09:32ت م

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القاهرة 03 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأولت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها بالبيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي "إعلان الرياض"، الذي أكد على أهمية وحدة الصف والهدف واستكمال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وبلورة سياسة خارجية موحدة ومنظومة دفاع مشتركة.وسلطت الضوء على تأكيد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة على كيان مجلس التعاون، ومواصلة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.وأبرزت صحف الاثنين القرارات التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، بشرم الشيخ أمس، ومنها إنشاء صندوق ضمان مخاطر للاستثمار في القارة لتشجيع المستثمرين المصريين، لافته الانتباه إلى توقيع 30 اتفاقية بإجمالي استثمارات 5ر3 مليار دولار خلال فعاليات المنتدى.ولفتت إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل مستقبل إفريقيا، واستكمالا لدور مصر الفعال في العمل على نهضة القارة.وعرجت الصحف على اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أرائيل، عبر باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وأخبرت عن تأكيد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة الخليج تيموثي ليندر كينج، استمرار دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ومواصلة بلاده التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.وأفادت صحف مصر بترحيب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط لعدم حصول مشروع القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس على أغلبية الثلثين، وعدم تمرير القرار.// انتهى //09:32ت م0015

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