السعودية اليوم / تقني بنجران يشارك في اليوم الدولي لمكافحة الفساد



نجران 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

شاركت الكلية التقنية بمنطقة نجران أمس، في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك انطلاقاً من أهمية دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في ترسيخ قيم النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

وأفاد رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية صالح بن محماس آل رشيد، أن مشاركة الكلية تمثلت في توزيع عدد من المنشورات التوعوية والكتيبات تتضمن تعزيز مبدأ النزاهة واستشعار المسؤولية، وكيفية الحفاظ على مقدرات الوطن من خلال تعزيز مبادئ الدين الإسلامي وقيمه المثلى في المجتمع، لتحقيق مبدأ الأمانة والرقابة الذاتية لديهم وكذلك التوعية بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعرف على أهدافها واختصاصاتها.

// انتهى //

09:28ت م

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نجران 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسشاركت الكلية التقنية بمنطقة نجران أمس، في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك انطلاقاً من أهمية دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في ترسيخ قيم النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.وأفاد رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية صالح بن محماس آل رشيد، أن مشاركة الكلية تمثلت في توزيع عدد من المنشورات التوعوية والكتيبات تتضمن تعزيز مبدأ النزاهة واستشعار المسؤولية، وكيفية الحفاظ على مقدرات الوطن من خلال تعزيز مبادئ الدين الإسلامي وقيمه المثلى في المجتمع، لتحقيق مبدأ الأمانة والرقابة الذاتية لديهم وكذلك التوعية بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعرف على أهدافها واختصاصاتها.// انتهى //09:28ت م0013

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