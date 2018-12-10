السعودية | هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هذا ما قاله حمد المنيف عن لقب “حبيب العاطلين” الذي منحه له محبوه! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:24 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م المناطق_متابعات أعرب حمد المنيف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخدمة المدنية عن سعادته باللقب الذي منحه له محبوه وهو “حبيب العاطلين” واعتبره “وسام على صدره”.

وقال “المنيف” عبر تغريدة في موقع التدوينات القصيرة تويتر أمس الأحد “أنا اشهد .. و إطلاق اسم #حبيب_العاطلين وسام شرف أعتز به كثيرا .. وعسى أن أكون عند حسن ثقتكم بي جميعاً”.

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