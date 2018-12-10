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شكرا لقرائتكم #أستراليا تتجاوز #قطر وتصبح أكبر مصدر للغاز المسال عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كشفت بيانات رفينيتف اليوم الاثنين أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر.
وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر 6.2025 ملايين طن.
وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15% مقارنةً مع الشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر 3% لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ 2014.
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