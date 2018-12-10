شكرا لقرائتكم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة تقفز بنسبة 4% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 4% مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، ليبلغ إجمالي قيم أصولها نحو 283.5 مليار ريال.

وأوضح تقرير هيئة السوق المالية للربع الثالث 2018 أن هذا الارتفاع في أصول الصناديق يرجع زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة والتي تشكل 58% من إجمالي قيم أصول الصناديق بنسبة 9% على أساس فصلي لتبلغ 165.6 مليار ريال.

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