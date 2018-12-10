- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة تقفز بنسبة 4% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 4% مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، ليبلغ إجمالي قيم أصولها نحو 283.5 مليار ريال.
وأوضح تقرير هيئة السوق المالية للربع الثالث 2018 أن هذا الارتفاع في أصول الصناديق يرجع زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة والتي تشكل 58% من إجمالي قيم أصول الصناديق بنسبة 9% على أساس فصلي لتبلغ 165.6 مليار ريال.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة تقفز بنسبة 4% على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .