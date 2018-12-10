شكرا لقرائتكم حريق يقطع التيار الكهربائي بعدة أحياء في شرائع مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في مولدات كهربائية بمخطط 10 في الشرائع. وتسبب الحريق، حسبما أعلنت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي، في انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط 10 ومخطط 7. وعلى الفور، باشرت الفرق الفنية بشركة الكهرباء وتعمل على إعادة التيار الكهربائي.

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