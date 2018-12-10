شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر سكان 3 مناطق من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، بمشيئة الله.

كما نبّهت الأرصاد أهالي منطقتَي عسير والباحة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية، تبدأ الساعة الثانية عشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

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