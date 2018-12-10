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شكرا لقرائتكم #أميركا : حكومة #إيران مليئة بالفاسدين و #خامنئي مثال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - انتقدت الخارجية الأميركية الفساد المستشري في إيران، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية مليئة بالفاسدين الخبثاء.
وقالت خارجية أميركا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: “لسوء حظ الشعب الإيراني، بأن الحكومة تعج بالفاسدين الخبثاء… خذوا مثالًا آية الله خامنئي.”
وتابعت: “هذا الرجل يملك صندوق احتياط يقدر بالمليارات معفى من أي ضريبة”.
وأضافت: “رجل الدين الذي يعتبر مبجلًا يلتهم ممتلكات وحقوق الأقليات الدينية، ليمول الحرس الثوري الإيراني”.
يذكر أن تقارير مفصلة كانت قد كشفت في وقت سابق حجم الأموال التي تنفقها إيران على الميليشيات في عدد من البلدان العربية. وأوضحت بعض الأرقام أن إيران تنفق ما يقارب 150 مليون دولار سنويًّا على الميليشيات الموالية لها في العراق، وما يقارب 700 مليون دولار على حزب الله.
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