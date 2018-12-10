شكرا لقرائتكم جامعة سعودية تستحدث أول تخصص في علم النفس السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز تخصصاً حديثاً هو تخصص علم النفس السيبراني cyber psychology كأول جامعة تدرّس هذا التخصص في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية.

وهذا البرنامج المستحدث يواكب التطور التقني الهائل لشبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن الوطني، وكذلك التصدي لمحاولات بعض الدول المعادية للمملكة من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتجنيد العديد من الحسابات والمعرفات الوهمية والآلية (Bot’s) بهدف التأثير على الجوانب النفسية للمواطن السعودي، والسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة في الفضاء السيبراني.

ويهتم التخصص الحديث بقضايا الفضاء السيبراني وتأتي أهمها قضية الجريمة الإلكترونية، والانتحار الإلكتروني وإدمان الألعاب الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني وغيرها من القضايا المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت عموماً.

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