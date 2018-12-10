شكرا لقرائتكم استفسار بشأن بوابة حساب المواطن .. والبرنامج يُجيب عن تساؤلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الـ13 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب متابعات الخليج 365 اليوم الاثنين، طرح بعض المستفيدين أسئلة بشأن مبلغ الدعم واستمراره وأيضًا استفسارات بشأن بوابة حساب متابعات الخليج 365 ورسالة “حالة الدفعات وجهت”.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه حساب متابعات الخليج 365 أن الإفصاح بشكل دقيق عن إجمالي الدخل يمكِّن المستفيد من معرفة استحقاقه الصحيح.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه لاحتساب قيمة الدعم يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: هنا

وكان السؤال الأكثر بشأن حساب متابعات الخليج 365 هو مبلغ الدعم، حيث تساءل البعض عن إمكانية زيادته الفترة المقبلة.

ولكن جاء رد حساب متابعات الخليج 365 حاسمًا ليؤكد أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

أما الاستفسار الخاص برسالة على بوابة حساب متابعات الخليج 365 مكتوب فيها لبعض المستفيدين “حالة الدفعات وجهت”، فأكد حساب متابعات الخليج 365 أن حالة الدفعة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

كما تساءل البعض بشأن شروط انضمامهم إلى البرنامج، حيث رد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: إن بإمكانهم التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتهم كتابع لرب الأسرة.

هل يزيد دعم حساب متابعات الخليج 365 مع #ميزانية_2019 ؟



موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ13.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط



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