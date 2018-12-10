شكرا لقرائتكم إبراهيم السلطان: حي الطريف مشروع الحلم منذ 22 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان، إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة.

وقدم السلطان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أشرف وتابع انتهاء هذا المشروع المتعثر، وذلك بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لسموه بإنهاء المشروع خلال فترة 6 أشهر من تاريخه بعد تأخره لفترة طويلة بين العديد من الجهات.

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