- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حمد المنيف يعلق على تلقيبه بحبيب العاطلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - علق حمد المنيف، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخدمة المدنية، على تلقيبه بـ ”حبيب العاطلين” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معربًا عن سعادته باللقب.
وقال المنيف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنا أشهد.. و إطلاق اسم حبيب العاطلين وسام شرف أعتز به كثيراً”.
وأضاف حمد المنيف، “وعسى أن أكون عند حسن ثقتكم بي جميعاً”.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن حمد المنيف يعلق على تلقيبه بحبيب العاطلين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .