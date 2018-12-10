شكرا لقرائتكم حمد المنيف يعلق على تلقيبه بحبيب العاطلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علق حمد المنيف، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخدمة المدنية، على تلقيبه بـ ”حبيب العاطلين” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معربًا عن سعادته باللقب.

وقال المنيف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنا أشهد.. و إطلاق اسم حبيب العاطلين وسام شرف أعتز به كثيراً”.

وأضاف حمد المنيف، “وعسى أن أكون عند حسن ثقتكم بي جميعاً”.

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