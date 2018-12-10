بالصور .. خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مساء اليوم الأحد 2 ربيع الآخر 1440هـ حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف المشروع إلى تطوير الحي التاريخي بإعماره، وتحويله إلى مركز ثقافي سياحي دولي، وفـقًا لخصائصه التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطار عصري، ووضعه في مصاف المدن التراثية العالمية.

وعبَّر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في تصريح له بهذه المناسبة عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تفضله برعاية حفل افتتاح المشروع الذي يتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للبيعة.