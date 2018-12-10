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محمد بن مسعود - الدمام - شبَّ في مخطط 10 وتسبَّب في انقطـاع التيـار عنه ومعه مخـطط 7 تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في مولدات كهربائية بمخطط 10 في الشرائع؛ مما أدّى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط 10 ومخطط 7، فيما باشرت الفرق الفنية بشركة الكهرباء وتعمل على إعادة التيار الكهربائي. مكة .. حريق في مولدات كهربائية بالشرائع والجهات المعنية تباشر هادي العصيمي الخليج 365 2018-12-10 تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في مولدات كهربائية بمخطط 10 في الشرائع؛ مما أدّى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط 10 ومخطط 7، فيما باشرت الفرق الفنية بشركة الكهرباء وتعمل على إعادة التيار الكهربائي. 10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440 09:13 AM شبَّ في مخطط 10 وتسبَّب في انقطـاع التيـار عنه ومعه مخـطط 7 شبَّ في مخطط 10 وتسبَّب في انقطـاع التيـار عنه ومعه مخـطط 7 تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في مولدات كهربائية بمخطط 10 في الشرائع؛ مما أدّى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط 10 ومخطط 7، فيما باشرت الفرق الفنية بشركة الكهرباء وتعمل على إعادة التيار الكهربائي. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مكة .. حريق في مولدات كهربائية بالشرائع والجهات المعنية تباشر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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