فرنسا.. ماكرون يجتمع مع قادة النقابات ورجال الأعمال ويلقي خطاباً مرتقباً

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يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، قادة من النقابات العمالية ورجال أعمال؛ فضلاً عن ممثلين محليين، بعد الاحتجاجات العنيفة ضد الضرائب على الوقود في أنحاء فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن من المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الاجتماع الذي يهدف إلى نزع فتيل ما يسمى باحتجاجات "السترات الصفراء"، والتي استمرت حتى أول أمس السبت؛ برغم قرار ماكرون الأسبوع الماضي بإلغاء الزيادة المقررة لضريبة الوقود.
ومن المتوقع وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن يلقي ماكرون خطاباً متلفزاً للأمة مساء اليوم الاثنين.
وقد شارك 136 ألف شخص في مظاهرات السترات الصفراء، في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت الماضي، واعتقل أكثر من 1700.
فرنسا.. ماكرون يجتمع مع قادة النقابات ورجال الأعمال ويلقي خطاباً مرتقباًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، قادة من النقابات العمالية ورجال أعمال؛ فضلاً عن ممثلين محليين، بعد الاحتجاجات العنيفة ضد الضرائب على الوقود في أنحاء فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن من المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الاجتماع الذي يهدف إلى نزع فتيل ما يسمى باحتجاجات "السترات الصفراء"، والتي استمرت حتى أول أمس السبت؛ برغم قرار ماكرون الأسبوع الماضي بإلغاء الزيادة المقررة لضريبة الوقود.
ومن المتوقع وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن يلقي ماكرون خطاباً متلفزاً للأمة مساء اليوم الاثنين.
وقد شارك 136 ألف شخص في مظاهرات السترات الصفراء، في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت الماضي، واعتقل أكثر من 1700.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
09:08 AM
بعد تواصل الاحتجاجات العنيفة ضد الضرائب على الوقود للأسبوع الرابع
يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، قادة من النقابات العمالية ورجال أعمال؛ فضلاً عن ممثلين محليين، بعد الاحتجاجات العنيفة ضد الضرائب على الوقود في أنحاء فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن من المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الاجتماع الذي يهدف إلى نزع فتيل ما يسمى باحتجاجات "السترات الصفراء"، والتي استمرت حتى أول أمس السبت؛ برغم قرار ماكرون الأسبوع الماضي بإلغاء الزيادة المقررة لضريبة الوقود.
ومن المتوقع وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن يلقي ماكرون خطاباً متلفزاً للأمة مساء اليوم الاثنين.
وقد شارك 136 ألف شخص في مظاهرات السترات الصفراء، في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت الماضي، واعتقل أكثر من 1700.
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المصدر : الخليج 365
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