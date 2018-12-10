لمن لا ينامون ليلاً.. دراسة: احترسوا.. الأضرار أكثر مما تعتقدون

محمد بن مسعود - الدمام - أمراض وعادات غذائية سيئة

حذّرت دراسة جديدة مَن لا ينامون ليلاً، بأن يحترسوا؛ لأن النوم متأخراً أكثر ضرراً على صحتهم مما كان يُعتقد سابقاً.

وحسب شبكة "CNN" الأمريكية، نشرت الدراسة جديدة في مجلة "Advances In Nutrition" أو " التطور في مجال التغذية".

أمراض القلب والسكري

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يسهرون إلى وقت متأخر، يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، مقارنة مع الذين يستيقظون مبكراً.

عادات غذائية سيئة

وجدت الدراسة أيضاً أن قلة النوم تؤدي إلى عادات غذائية سيئة، ويقول الباحثون إن الأشخاص الذين يفضلون السهر لوقت متأخر هم أكثر عرضة لتناول طعام غير صحي؛ بما في ذلك الوجبات السريعة والسكر.

بلا إفطار

وهم أيضاً أكثر عرضة لعدم تناول وجبة الإفطار.. ويوضح العلماء أن الأشخاص الذين لا ينامون ليلاً يميلون إلى تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم، حين تكون مستويات الجلوكوز مرتفعة قبل وقت النوم مباشرة؛ وهو ما يتعارض مع العمليات الطبيعية للجسم، ويمكن أن يؤثر على عملية الأيض (تحول الغذاء إلى وحدات بناء للجسم من بروتينات، ودهون، وأحماض نووية).

الأطفال أفضل

كما يكشف التقرير أن الأطفال هم الأشخاص الأكثر احتمالاً للاستيقاظ في وقت مبكر.

كبار السن

ومما يثير الدهشة، أنه مع تقدم الأشخاص في العمر، يميل الناس إلى العودة إلى الاستيقاظ المبكر ليستعيدوا شبابهم، حسب الدراسة.

لذا، إذا كنت ترغب في اتخاذ خيارات صحية في طعامك، تأكد من حصولك على قسط كاف من النوم؛ فذلك سيساعدك.