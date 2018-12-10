يوم ماطر بـ 3 مناطق .. "الأرصاد" تنبّه والحالة تتواصل للمساء

محمد بن مسعود - الدمام - قد تؤدي إلى جريان السيول مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

كما نبّهت منطقتَي عسير والباحة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية عشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً.