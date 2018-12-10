يوم ماطر بـ 3 مناطق .. "الأرصاد" تنبّه والحالة تتواصل للمساء

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
كما نبّهت منطقتَي عسير والباحة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية عشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
يوم ماطر بـ 3 مناطق .. "الأرصاد" تنبّه والحالة تتواصل للمساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
كما نبّهت منطقتَي عسير والباحة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية عشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
08:32 AM
قد تؤدي إلى جريان السيول مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
كما نبّهت منطقتَي عسير والباحة من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية عشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً.
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المصدر : الخليج 365
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