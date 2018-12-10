"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على شمال ووسط المملكة، وتكوّناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة على مناطق: (جازن، عسير، الباحة، الطائف، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على شمال ووسط المملكة، وتكوّناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة على مناطق: (جازن، عسير، الباحة، الطائف، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
08:22 AM
طقس بارد على شمال المملكة ووسطها
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً على شمال ووسط المملكة، وتكوّناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة على مناطق: (جازن، عسير، الباحة، الطائف، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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