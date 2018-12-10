سياسي / ماكرون يجتمع مع قادة النقابات ورجال الأعمال

باريس 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، بقادة من النقابات العمالية ورجال أعمال فضلا عن ممثلين محليين، بعد أن وقعت احتجاجات عنيفة ضد ضرائب الوقود في أنحاء فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي.ومن المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الاجتماع الذي يهدف إلى نزع فتيل ما يسمى باحتجاجات "السترات الصفراء" والتي استمرت حتى أول أمس، على الرغم من قرار الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي بإلغاء الزيادة المقررة في ضريبة الوقود. ومن المتوقع أن يلقي ماكرون خطابًا متلفزًا للأمة مساء اليوم.وشارك ما مجموعه 136 ألف شخص في مظاهرات السترات الصفراء في جميع أنحاء فرنسا السبت.// انتهى //08:28ت م0008