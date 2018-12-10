السعودية | حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الـ “13”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حساب المواطن : بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الـ “13” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:05 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض أعلن برنامج حساب المواطن،اليوم، عن بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الثالثة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن ⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأثنين .

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