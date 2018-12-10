الان تتابع «الزايدي» تكرم 50 متطوعة في تعليم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

أكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي على أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل فيها العالم تكريمًا للعمل التطوعي ولدور المتطوعين في تحقيق التنمية الشاملة وتشجيع العطاء بلا مقابل مع الاستفادة من الوقت والجهد والعلم والرأي والخبرة كأحد أوجه التطوع والعطاء.​

مقدمة شكرها وتقديرها لمديرة إدارة تعليم الكبار للبنات وجميع زميلاتها متمنية لهن مزيدا من الإبداع والتميز.

جاء ذلك خلال تدشينها المرحلة الثانية من مشروع روافد الخير الحائزعلى جائزة الطائف للإبداع والمقام على مسرح الفيصلية (بنات) بحضور مديرات الادارات والمكاتب.

وقد أقيم هذا الاحتفاء تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع الموافق5 من شهر ديسمبر من كل عام ،وتكريما للمتطوعات بمشروع روافد الخير .

وأضافت الزايدي أننا نجدد في الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله العهد والولاء والوفاء للقيادة الحكيمة سائلين المولى أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده الأمين .

وقد شمل الحفل العديد من الفقرات المنوعة بعد النشيد الوطني وذكر من القرآن الكريم فيما شاركت براعم الروضة الثالثة بإنشودة.

ومن ثم عرض فيلم وثائقي يشرح ويوضح مشروع روافد الخير منذ البذرة الاولى إلى وقته الحالي، تلا ذلك جلسة حوارية مع بعض شركاء النجاح من الفرق التطوعية بمحافظة الطائف.

وفي ختام الحفل كرمت الزايدي 50 متطوعة تميزن بالعمل التطوعي على مستوى محافظة الطائف بدروع تميز وشهادات شكر و قدم لهن من رعاة البرنامج 11 بطاقة شرائية تكريماً لجهودهن في ميدان التطوع وتحقيق لرؤية 2030 في جمع مليون متطوع يعملون لخدمة الوطن.

والجدير بالذكر أن عدد المتطوعات في إدارة تعليم الكبار لبنات لهذا العام 1420 متطوعة.