شكرا لقرائتكم خبر عباس يشكر خادم الحرمين على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفا - رام الله

شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إعادة تأكيده، أمس الأحد، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث قال "إن السعودية تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتنا وتسعى لحصول الشعب الفلسطينية على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني".

وأضاف الرئيس أن هذا الموقف لجلالة خادم الحرمين الشريفين الذي نقدره ونحترمه ليس جديدا، حيث أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية.