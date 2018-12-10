شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أوقاف الراجحي تحتفي بـ«160» شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:24 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م
المناطق_الرياض
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حفل الزواج الجماعي لـ (160) شاباً وفتاة في مدينة عرعر، والذي قامت بدعمه بشكل كامل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية (ألفة) بمنطقة الحدود الشمالية.
صرّح بذلك الأستاذ عبد السلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، موضحاً أن تنفيذ إدارة الأوقاف رغبة في تحقيق الاهداف الشرعية والاجتماعية وامتثالاً لقول الله تعالى: )ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُنوا إليْها وجَعَلَ بينَكُمْ مَوَدَّةً ورحمةً، إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقَوْمٍ يَتَفَكَرُون(, كما أن هذا البرنامج يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان ويحقق نواة الأسر الصالحة التي هي سبب لحفظ واستقرار المجتمع.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | أوقاف الراجحي تحتفي بـ«160» شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .