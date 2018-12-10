الان تتابع باكستان والأردن تشيدان بجهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

استقبل وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بالوزارة بمكة المكرمة وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادر ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل والوفد المرافق لهما كلاًّ على حدة وذلك ضمن برنامج استقبال رؤساء وفود شؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج بهدف تنظيم شؤون الحجاج لحج هذا العام 1440هـ.



وتأتي هذه اللقاءات مع رؤساء وفود الحج في دول العالم الإسلامي ، وفقاً للتوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للإعداد الجيد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج هذا العام وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.



وأشاد معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان بجمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتطور الكبير الذي تشهده الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن بشكل عام وما تقدمه وزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص من خلال توفير خدمات متميزة لضيوف الرحمن.

بالاضافة الى استخدام “التقنية” التي سهّلت للحجاج أداء مناسكهم، وحقّقت الانسيابية المطلوبة والشفافية العالية في كافة إجراءاتهم في نجاح متميز لحج العام الماضي، وذلك منذ قدوم ضيوف الرحمن وأثناء إقامتهم وأدائهم المناسك، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.



حضر الاستقبالين نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي والمشرف العام على قطاع النقل الدكتور بسام غلمان ومدير عام الإدارة العامة لمكاتب شؤون الحجاج حسنى عبدالله بوسطجى والوفود المرافقة وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المشاركة في منظومة خدمات الحج والعمرة.