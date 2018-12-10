السعودية | عباس: السعودية هي السند الدائم للقضية الفلسطينية

شكرا لقرائتكم عباس: السعودية هي السند الدائم للقضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعادة تأكيده، الأحد، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث قال "إن السعودية تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتنا وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني".

وأضاف عباس أن هذا الموقف لخادم الحرمين الشريفين الذي نقدره ونحترمه ليس جديدا، حيث إن المملكة العربية السعودية هي السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية.