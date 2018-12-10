مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1440/4/3 هـ الموافق 2018/12/10 م واس

الأحد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م.

05:46ت م

0356



www.spa.gov.sa/1851476 الأحد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م.05:46ت م0356

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