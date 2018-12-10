السعودية اليوم / مقتل أربعة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية



مقديشو 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

قتل أربعة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي.

وأعلنت القيادة الأمريكية بأفريقيا في بيان اليوم أن الهجوم الذي وقع جنوب الصومال أمس جاء دفاعًا عن النفس، مضيفًا أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

// انتهى //

05:23ت م

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مقديشو 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسقتل أربعة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي.وأعلنت القيادة الأمريكية بأفريقيا في بيان اليوم أن الهجوم الذي وقع جنوب الصومال أمس جاء دفاعًا عن النفس، مضيفًا أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.// انتهى //05:23ت م0355

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