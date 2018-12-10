شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض برنامج قياس أداء القطاعات الحكومية في «تميّز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نتائج الدراسة الخاصة بمشروع برنامج قياس أداء القطاعات الحكومية في المنطقة «تميّز».

واطلع الأمير عبدالله بن بندر، خلال ترؤسه اجتماع نتائج الدراسة التي أعدّها فريق العمل المُشكل من جامعات أم القرى، والملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، والطائف، وفرع معهد الإدارة بالمنطقة، وذلك بمقر الإمارة في جدة، على الخطوات التي نفذّها الفريق، والمؤشرات التي أعدها لقياس أداء الجهات الحكومية في المنطقة، بهدف تحسين خدماتها وتطويرها، من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين، إضافة لدعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية، وفق مؤشرات تُسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشاريعها المعتمدة.

وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة باللجان الإشرافية والتنفيذية للبرنامج، وكذلك الفرق التابعة له، واتُخذت حيال ذلك التوصيات اللازمة.

من جهة أخرى، استقبل الأمير عبدالله بن بندر بمقر الإمارة في جدة، أمير الفوج الثالث بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي سعود بن عبدالعزيز العجالين، يرافقه وكيل الفوج مترك العجالين.

وقدّم نائب أمير المنطقة شكره وتقديره لمنسوبي الفوج الثالث كافة على ما يقومون به من أعمال.

من جانبه، أعرب أمير الفوج الثالث والوكيل، عن شكرهما للأمير عبدالله بن بندر على كلماته، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.