شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يحتفي بأشقائه قادة ورؤساء وفود القمة الخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقبيل مأدبة الغداء التقطت الصور التذكارية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض أمس (الأحد)، لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد وصل إلى الرياض على التوالي كل من؛ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وصافح الأشقاء مستقبليهم من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية، فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفود الرسمية المرافقة لهم. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات، توجه الأشقاء في مواكب رسمية إلى قصر الدرعية. وكان أمير الكويت آخر الواصلين، حيث صحبه الملك سلمان في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.