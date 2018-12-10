شكرا لقرائتكم خبر عن عباس للملك سلمان: أنتم سندنا.. شكراً لمواقفكم الثابتة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رام الله) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن موقف أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن موقف السعودية من القضية الفلسطينية، الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين أمس (الأحد)، ليس بجديد، ويعبر بوضوح عن الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وعبر الرئيس عباس عن شكره وتقديره للملك سلمان، ومواقفه التي تؤكد أن السعودية هي السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية. وأضاف «إن السعودية تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطينية على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني».



شكرا لقرائتكم خبر عن عباس للملك سلمان: أنتم سندنا.. شكراً لمواقفكم الثابتة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .