شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»:النقل الخارجي.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة) حددت وزارة الصحة التاسع من ربيع الآخر موعداً للتقديم على حركة النقل الخارجي لمنسوبي الوزارة. حددت وزارة الصحة التاسع من ربيع الآخر موعداً للتقديم على حركة النقل الخارجي لمنسوبي الوزارة. وجاء في إعلان تلقاه موظفو الوزارة أنه «إلحاقاً للإعلان المنشور بتاريخ ربيع الأول المتضمن تدشين حركة النقل الخارجي لعام 1440هـ، تعلن وكالة الموارد البشرية أنه بإمكان الموظفين الراغبين بالنقل الخارجي التقديم على حركة النقل بتاريخ 9 ربيع الآخر، لوجود بعض المشاكل التقنية، علماً أن مدة التقديم ستكون 7 أيام».



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