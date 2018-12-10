شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: الانتهاء من تنفيذ مشاريع الـ 212 مليونا المتعثرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ مشاريع حيوية كانت متعثرة في الطائف بكلفة مالية تجاوزت 212 مليون ريال. وأوضح المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسن القرني، أن المشاريع المنفذة تضمنت مشروع خط المياه الناقل شرق طريق المطار بأطوال تجاوزت 22كم وبقيمة إجمالية بلغت 58.738.525 ريالا، سيسهم في نقل مياه الشرب من خزان الحلقة سعة 25 ألف متر مكعب إلى أحياء الحلقة الغربية والشرقية، وسوق الخليج 365، والشرفية، إضافة إلى دعم الشبكات القائمة غرب الطائف، وتحسين جدول دوريات الضخ، وتخفيض الطلب على الصهاريج، إضافة إلى مشروع تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي لمخطط المنتزه، ومحمد بن صالح، وخلف بن ملبسن بتكلفة مالية بلغت 153.746.202.8 ريال، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن خطوطا رئيسية، وشبكات بأطوال تصل إلى 90كم، و1493 غرفة تفتيش جاهزة للربط مع العقارات تخدم 10.000 نسمة.

أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ مشاريع حيوية كانت متعثرة في الطائف بكلفة مالية تجاوزت 212 مليون ريال. وأوضح المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسن القرني، أن المشاريع المنفذة تضمنت مشروع خط المياه الناقل شرق طريق المطار بأطوال تجاوزت 22كم وبقيمة إجمالية بلغت 58.738.525 ريالا، سيسهم في نقل مياه الشرب من خزان الحلقة سعة 25 ألف متر مكعب إلى أحياء الحلقة الغربية والشرقية، وسوق الخليج 365، والشرفية، إضافة إلى دعم الشبكات القائمة غرب الطائف، وتحسين جدول دوريات الضخ، وتخفيض الطلب على الصهاريج، إضافة إلى مشروع تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي لمخطط المنتزه، ومحمد بن صالح، وخلف بن ملبسن بتكلفة مالية بلغت 153.746.202.8 ريال، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن خطوطا رئيسية، وشبكات بأطوال تصل إلى 90كم، و1493 غرفة تفتيش جاهزة للربط مع العقارات تخدم 10.000 نسمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: الانتهاء من تنفيذ مشاريع الـ 212 مليونا المتعثرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .