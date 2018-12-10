شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 طالبات في تصادم على طريق عشيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف) أصيبت 7 طالبات أمس (الأحد)، إثر تصادم باص كان يقلهن على طريق عشيرة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي عابد الثبيتي لـ«الخليج 365» أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع حادثة صباح أمس عند الساعة ٧:١٢ صباحاً، وعلى الفور توجهت الفرق إلى الموقع وعند وصول أول فرقة اتضح تصادم باص نقل طالبات مع طرف آخر نتج عنه 7 إصابات متفاوتة من متوسطة إلى خطيرة، إضافةً إلى حالة وفاة للطرف الآخر.

أصيبت 7 طالبات أمس (الأحد)، إثر تصادم باص كان يقلهن على طريق عشيرة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي عابد الثبيتي لـ«الخليج 365» أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع حادثة صباح أمس عند الساعة ٧:١٢ صباحاً، وعلى الفور توجهت الفرق إلى الموقع وعند وصول أول فرقة اتضح تصادم باص نقل طالبات مع طرف آخر نتج عنه 7 إصابات متفاوتة من متوسطة إلى خطيرة، إضافةً إلى حالة وفاة للطرف الآخر.

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