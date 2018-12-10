شكرا لقرائتكم خبر عن دهس طالبة أمام مدرستها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف) تعرضت طالبة صباح أمس لحادثة دهس أمام مدرستها بحي الوسام في الطائف. تعرضت طالبة صباح أمس لحادثة دهس أمام مدرستها بحي الوسام في الطائف. وأوضح المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي، أن المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، تابع حالة الطالبة التي تعرضت لحادثة دهس أمام مدرستها صباح أمس بحي الوسام، وتخضع للعناية الطبية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، ووجه المساعدة للشؤون التعليمية بالوقوف على حالتها الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز.



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