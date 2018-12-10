شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 عقود من انتظار الأهالي.. إزالة سوق مواشي الحوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

بعد انتظار 50 عاما، تنفس سكان الأحياء المجاورة لسوق المواشي وسط الحوية، أمس (الأحد)، الصعداء بإزالة قوة أمنية متكاملة السوق، بعد إشعار أصحاب الحظائر بالانتقال للموقع الجديد بوادي قرّان، في منطقة السيل الصغير.

"الخليج 365" رصدت إزالة الشبوك والحظائر التي خنقت أنفاس الحوية طيلة هذه العقود وسط ترحيب واسع من الأهالي، وكشفت أن من يقوم على ما يتجاوز 60%‏ من هذه الشبوك عمالة أجنبية. وتشكلت القوة الأمنية من الشرطة والمرور وقوة المهمات الخاصة والدفاع المدني والبلديات.

يذكر أن "الخليج 365" رصدت على مدى السنوات الماضية في تقارير صحفية ومتابعات خبرية مدى عمق الأزمة البيئية ومهدداتها لصحة الإنسان، وما يترتب عليها من أمراض صحية كالربو والحساسية ومشكلات الصدر.