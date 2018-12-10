شكرا لقرائتكم خبر عن مدني يستقبل وزير الدولة القطري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي إلى الرياض أمس (الأحد) ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي إلى الرياض أمس (الأحد) ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.



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