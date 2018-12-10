شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: كان الأجدر بأمير قطر المشاركة في قمة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

‏غرَّد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، أمس (الأحد)، مؤكداً أنه كان يجدر بأمير قطر الحضور إلى الرياض والمشاركة في القمة الخليجية رقم 39.

وقال الوزير البحريني في تغريدته: «في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد. كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة». وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، للمشاركة في القمة الخليجية 39، التي عقدت بالرياض أمس. وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية إلى أمير قطر للمشاركة في أعمال القمة.