شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: «خادم للحرمين وسند للأمتين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز تولى مقاليد الحكم بالمملكة العربية أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز تولى مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية ليكون خادماً للحرمين الشريفين، وسنداً للأمتين العربية والإسلامية بالمواقف الشجاعة النبيلة بكل حزم وعزم، وناصراً المستضعفين والمكلومين؛ ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وواقفاً في وجه الأطماع التوسعية والحملات العدائية ضد مملكتنا الحبيبة. ووصف الذكرى الرابعة للبيعة، بأنها غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن، وقال: «تأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي الأصيل، ويحتفل الوطن بكل فخر واعتزاز بالإنجازات التطويرية المتلاحقة على كل المستويات في ظل التوجيهات الهادفة إلى تحقيق الرخاء والاستقرار والاستدامة والريادة المثالية للوطن والمواطن التي سطرها المجد وسيخلدها التاريخ على جميع الأصعدة المحلية والعربية والإسلامية والدولية».



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