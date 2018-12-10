شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: رفاهية وحياة آمنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

وصف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الذكرى الرابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأنها تحمل الكثير من الخير والعطاء والمكارم التي تلامس شرائح المجتمع بكافة أطيافه.

وأكد أن العهد الميمون والزاهر لخادم الحرمين الشريفين اتسم بالحكمة في اتخاذ القرار في إصدار الأوامر المصيرية، ما ينبئ عن وضوح الرؤية ودقة الهدف والحنكة بكل ما من شأنه التمشي مع روح العصر بمفهوم جديد ورؤية طموحة متميزة، وليس أدل على ذلك من التحول الوطني (2020) الذي يشهده الوطن بمختلف قطاعاته التنموية والاقتصادية وذلك من منطلق رؤية المملكة (2030) التي جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتؤسس لمرحلة جديدة توائم المرحلة القادمة. وأضاف أمير جازان​، إن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين تَحْمل في مجملها أهدافاً مهمة ونوعية، تشمل رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم والحياة الآمنة من الرخاء والازدهار للوطن والمواطن.