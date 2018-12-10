شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: قائد محنك وسياسي خبير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أنه عاما بعد عام تتوالى المنجزات وتتعاظم الطموحات فتكبر الهمم ونعانق بفضل الله القمم في ظل قائد محنك وسياسي خبير وربان ماهر يقود هذه البلاد بحكمة واقتدار فاحتفل الوطن والمواطن بكل افتخار.

وأضاف، حزم وعزم، عدال وبذل، بناء ونماء، رخاء واستقرار، حمل هم الوطن فكسب الجولة، وحمل هم المواطن فأمر برؤية طموحة، عاداً هذه الذكرى العزيزة علينا جميعا بالفرصة العظيمة لتجديد الولاء والبيعة، وتأكيد التلاحم بين الشعب والقيادة في ملحمة وطنية أذهلت الأعداء وأغبطت الأشقاء والأصدقاء.