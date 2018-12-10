شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: التزام بالثوابت الدينية والوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أن المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الزاهر حققت بسياساته الحكيمة وفي مدة وجيزة تحولات فكرية، وإنجازات محلية ودولية نوعية حققت للمواطن الكريم أسباب العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في خدمة وتنمية بلادهم بكافة المجالات وفق رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها التشغيلية التي حشدت ووحدت الجهود والطاقات والإمكانات ونسقتها ووجهتها نحو تحقيق أهداف تنموية واضحة ومحددة، كما دفعت المملكة للمزيد من المشاركة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي من خلال السياسات النفطية الحكيمة والانضمام الفاعل للمنظمات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة، وما صاحب ذلك من تطبيق لمبادئ الشفافية ومحاربة الفساد.

وبين أن كل ذلك يتحقق في أجواء ثقافية محفزة شدد عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز في جميع خطاباته مع تأكيده - رعاه الله- على الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية التي تقوم على العدالة والاعتدال والاحترام ونبذ التعصب والتطرف والانحلال والإقصاء. وأشاد بالمشاريع التنموية والتطويرية التي شهدتها منطقة الحدود الشمالية في زيارته الميمونة للمنطقة وحرصه على الالتقاء بأبنائه المواطنين والمواطنات وتدشين 65 مشروعًا بقيمة 10 مليارات، وتدشين مشاريع بمدينة وعد الشمال بقيمة 55 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لمشاريع بقيمة 30 مليار ريال.