شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: شفافية وعدل وحزم وعون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن من أهم مرتكزات سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحرص على مصالح الشعب. ولفت النظر إلى أن خادم الحرمين الشريفين حرص منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد على تحقيق العدل، وتوخي سياسة الشفافية في القضايا المحلية، والحرص على تحقيق مصالح شعبه ورعيته، منوها بالمواقف الإيجابية والخطوات العملية للحكومة الرشيدة التي ساهمتْ في تحقيق راحة المواطن، إلى جانب التطلع إلى مستقبل زاهر تظهر فيه المملكة بمظهر القوة والمتانة والمنعة التي تعلي راية عزها ومجدها بين دول العالم، إلى جانب تحقيق التفوق والتطور في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية؛ لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة والقوية في العالم. ونوه بدور المملكة القيادي والريادي في التعامل مع قضايا المسلمين في العالم، وحمل هموم الأمة الإسلامية والاهتمام بشؤونها.