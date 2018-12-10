شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: قيادة حكيمة تستوعب المتغيرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن المملكة العربية

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات عظيمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحققت مُنجزات وضعتها بجدارة واستحقاقٍ في أعلى السلم التنموي، وذلك لم يكن ليأتي لولا فضل الله ثم بالقيادة الحكيمة التي تستوعب متغيرات العصر وضرورة المواكبة بخُططٍ جديدة، ورؤية أكثر استشرافا للمستقبل وقراءة لمتطلباته، والعمل على تنفيذها بكل الحزم الذي يجعل شعبنا أكثر أمنا ورخاء وازدهارا. وقال: «إننا إذ نقف صفاً واحداً خلف خادم الحرمين الشريفين وسنده وعضده ولي العهد، إنَّما نُجدِّد العهد ونحن نحتفل بذكرى البيعة الرابعة التي تحل في الثالث من ربيع الآخر 1440هـ، وبلادنا تمضي في مسيرة الخير والعطاء والنماء، وتحصد مزيداً من المنجزات التي تؤسس لانتقالٍ تنمويٍّ كبيرٍ يرتقي إلى طموحاتنا الوطنية، والحفاظ على مكتسباتنا وإرثنا وأصالتنا، وتطوير مواردنا البشرية والطبيعية حتى ننجز النهضة التي نخطط لها في جميع المناطق بتوازنٍ وشموليةٍ في الجوانب كافة». وأضاف الأمير فيصل بن مشعل: «إنَّه العهد في يوم البيعة، يتجدد بأن نبقى سنداً وعضداً وعوناً لمليكنا وولي عهده الأمين، تأكيداً للُحْمَتنا الوطنية، وتعزيزاً لمجدنا، وأداء لأمانة في أعناقنا، بأن نبقى مخلصين لقيادتنا، ونعمل بكل جهدنا وقوتنا من أجل أن ترتقي بلادنا، ونسهم في تطورها وتنميتها، ومواصلة المسيرة التي ابتدأت بجهد وكفاح المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، والأسلاف الأماجد الذين أعانوه في بناء دولتنا، وترسيخ أقدامها بين الأمم والشعوب».

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