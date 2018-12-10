شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: مبادرات ومشاريع ضخمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أكد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لها وقعها الخاص على النفس، كما أن لها أثرها على الوطن وأبنائه لما تحقق فيها من النماء وبناء المستقبل.

وقال: «منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تعزز دور المملكة إقليميًا ودوليًا، فالملك سلمان يحظى بمكانة مرموقة دولياً، لتعامله المختلف مع المتغيرات التي طرأت وتطرأ على كافة الأصعدة اقتصادياً وسياسياً، ما جعل بلدنا منارة للعطاء والبناء».

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز: «إن خادم الحرمين الشريفين يسعى دائمًا إلى وضع وطنه وشعبه في مقدمة العالم، وهو التوجه الذي أكدته رؤية المملكة 2030م فحرص على رفاهية شعبه، ونهضة بلاده، وقام بالعديد من المبادرات والمشاريع التنموية الضخمة التي تضمن للمواطن السعودي رغد العيش والحياة الكريمة، وسط مجتمع آمن وصحي، يُسهِم شبابه في بنائه، بتنمية متوازنة». وأشار إلى الجولات الملكية الكريمة لمناطق المملكة، وتدشين مشاريع الخير، وما أظهرته تلك الزيارات الميمونة من تلاحم كبير بين القيادة والشعب.