شكرا لقرائتكم خبر الجبير: حريصون ألا تؤثر أزمة قطر على المجلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

جدد وزير الخارجية عادل الجبير دعوة قطر للاستجابة لمطالب الدول الأربع، قائلا في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عقب اختتام أعمال القمة أمس «إن أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس».

وأضاف أن الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس، وأن دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي، موضحا أن الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها.