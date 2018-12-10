السعودية اليوم / التصويت في البيرو على إصلاح دستوري



ليما 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

بدأ مواطنو البيرو اليوم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء دستوري، يقترح أربعة إصلاحات للحد من الفساد.

وتهدف الإصلاحات إلى منع إعادة انتخاب المشرعين بشكل فوري وتشديد الرقابة على تمويل الحزب السياسي وإدخال تغييرات على انتخاب القضاة وممثلي الإدعاء.

وكان الكونجرس في البيرو قد وافق على الاستفتاء في شهر أكتوبر الماضي.

// انتهى //

04:02ت م

0354



ليما 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسبدأ مواطنو البيرو اليوم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء دستوري، يقترح أربعة إصلاحات للحد من الفساد.وتهدف الإصلاحات إلى منع إعادة انتخاب المشرعين بشكل فوري وتشديد الرقابة على تمويل الحزب السياسي وإدخال تغييرات على انتخاب القضاة وممثلي الإدعاء.وكان الكونجرس في البيرو قد وافق على الاستفتاء في شهر أكتوبر الماضي.// انتهى //04:02ت م0354

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