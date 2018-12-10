شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو وأهالي القطيف: الملك سلمان وضع الوطن والمواطن نصب عينيه والان نبدء بالتفاصيل

» علاقة فريدة

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل: نبارك للقيادة ولكل المواطنين بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا، مبينًا أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- فرصة للتذكير بحجم المنجزات الكبيرة التي تحققت على يد القيادة الرشيدة في دولتنا المباركة، وأضاف: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وضع الوطن والمواطن نصب عينيه، وبذل كل وقته في خدمته وتلمس احتياجات أبنائه المواطنين الذين احتلوا قلبه وملأوا وجدانه، ليبادله شعبه حبا بحب، ووفاء بوفاء ولتنشأ بينه وبين مواطنيه علاقة فريدة أساسها الحب والوفاء، نلمس في ثناياها ثقته الكبيرة في قدرات أبناء وطنه واعتماده عليهم، الأمر الذي يحفزنا أن نبذل كل ما نستطيع لتحقيق تطلعاته.

» التفاف الشعب

وأوضح رئيس جمعية سيهات عبدالرؤوف المطرود أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تعبر عن التفاف الشعب مع القيادة، ولله الحمد فبلادنا التي تعيش نعمة الأمن والأمان في كل مجالاتها المتطورة تؤكد يوما بعد يوم أن هناك الكثير مما نلمسه من أجل المواطن، وملكنا الغالي والذي نجدد الولاء والبيعة له اليوم وكل يوم، وسمو ولي العهد، لنسير ويدنا في يد قيادتنا الحكيمة في كل المجالات ومن تطور إلى تطور بإذن الله لبلادنا الغالية في جميع المجالات.

» تقدم ونمو

وأكد رجل الأعمال حسين المحسن أن ذكرى البيعة تسكن في وجدان كل مواطن على ثرى هذه الأرض المباركة، فهي ذكرى لتولي الأب القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم، وهي الذكرى التي شهدت معها بلادنا مشروعات متواصلة وخطوات سريعة للتقدم والنمو في مختلف الميادين.

» مناسبة غالية

وأشار فتحي البن علي إلى أن ذكرى البيعة مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الشامخ، مؤكداً أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- شهد إحداث نقلة نوعية للمملكة في شتى المجالات وعمل على تقوية مفاصل الدولة وضخ الدماء الجديدة في كل قطاعات الدولة المدنية والعسكرية.

» حزم وعزم

وقال مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض الموسى: تحل علينا الذكرى الرابعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فنحمد الله ونهنئ ملك الحزم والعزم والعدل الذي جعل شعب المملكة سواسية في حكمه، وجعل للمملكة مكانتها بين الدول العظمى بالتنمية والتطور والإصلاح، وبإذن الله تتحقق الرؤية الطموحة بقيادته ونحن صف واحد خلف قائدنا، ونسأل الله له التوفيق.

» خير وبركة

وقال عضو مجلس الشورى المهندس نبيه آل إبراهيم: نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم وكل يوم، وقال: إن ذكرى البيعة الرابعة «خير وبركة» تحمل في طياتها كل ما يفرح المواطن في هذه المنطقة، وبكل الحب والولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين وقلوبنا تملؤها السعادة وتغمرها الفرحة.

» نهضة عمرانية

وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق السيف أن ذكرى البيعة الرابعة تأتي والكثير يتحقق لأبناء المملكة من أحلامهم وتطلعاتهم التنموية، إضافة لما تشهده المملكة من نهضة حضارية وعمرانية، وأضاف: إن هذه المناسبة السعيدة مناسبة خير وبركة يعيشها كل فرد على أرض الخير والنماء أرض المملكة العربية السعودية التي تزخر بقيادة حكيمة وخلفها شعب يده في يد القيادة الرشيدة التي لا تدخر أي شيء في سبيل رفعة اسم المملكة العربية السعودية في جميع المحافل العالمية، مؤكدين تلاحمهم وسيرهم خلف نهج القيادة الرشيدة حاضرا ومستقبلا.

رفع مسؤولو وأهالي محافظة القطيف التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة وتوليه مقاليد الحكم، وأبدوا سعادتهم وابتهاجهم بهذه المناسبة الغالية، وعبروا عن تجديد الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقيادة هذه البلاد الطاهرة التي تسير نحو التطور الدائم والرقي في جميع المجالات.