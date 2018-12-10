شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو النعيرية: تجديد البيعة وعهد الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من المسؤولين بمحافظة النعيرية أن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وبيعته قائدا لهذه البلاد، تعد مناسبة غالية على قلوب أبناء وطنه، بما تعكسه من معانٍ وقيم نبيلة سار عليها أبناء المملكة مع قادتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ مرورا بعهود أبنائه الملوك حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورفعوا بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك المفدى والشعب السعودي، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها الأمن والأمان.

»عقيدة راسخة

وقال محافظ النعيرية إبراهيم آل خريف: تحل ذكرى البيعة المباركة ونحن نعيش في واحة من الأمن ورغد العيش، فتتسابق الإنجازات وتتعاظم المنجزات، فتكبر الآمال وتزيد الطموحات ونسابق الزمن بعقيدة راسخة، وقيادة حكيمة ورؤية تؤسس لغدٍ زاهر مشرق - بإذن الله - يقوده ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين قدّم الكثير من الإنجازات لدينه ووطنه وشعبه وأمته منذ توليه مقاليد الحكم، وأسهم في ترسيخ وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وتعزيز مكانة المملكة وفعاليتها في استقرار المنطقة بالشرق الأوسط والعالم أجمع.

»ذكرى غالية

وأوضح مدير شرطة النعيرية العقيد علي المطيري أن الذكرى تتجدد لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والوطن ينعم بفضل الله بالرخاء والنماء، ويظله الأمن والأمان ويسوده الاستقرار والاطمئنان، في لحمة قوية بين الراعي والرعية، منوها إلى أن هذه الذكرى الغالية تأتي لتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين، وتجديد عهد الوفاء والولاء والطاعة لقيادتنا الرشيدة، والنظر إلى ما تحقق من إنجازات تنموية مباركة في هذا العهد الزاهر بالفخر والاعتزاز.

»تحقيق الأمن

واعتبر مدير مرور النعيرية المقدم نايف الشمري أن ذكرى البيعة تعد مناسبة غالية على النفوس تستدعي الكثير من المعاني النبيلة والتقاليد الأصيلة، التي تتجذر في أعماق أبناء هذه البلاد، مشيرا إلى أن الملك المفدى حمل الأمانة وتحمل المسؤولية، بالعمل الجاد في دفع المملكة نحو المزيد من التطور وخدمة المواطنين وتحقيق الأمن والرفاهية لهم بعد الله لينعموا برغد العيش، وتجاوز بتوفيق الله ثم بحنكته وحكمته تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وبما حباه الله من صفات قيادية جعلت شعبه يحيط به بكل ثقة ومحبة وولاء، مدعوما بتوجيهاته وحثه على إخلاص العمل والجدية والحرص على مصالح الوطن وازدهاره والرقي بأمنه.

»مشاريع تنموية

وأكد رئيس بلدية النعيرية م. نايف الرجباني أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يأتي امتدادا للعهود الزاهرة، التي عاشتها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه -، ثم أبنائه الملوك - رحمهم الله -، الذين كانت لهم بصماتهم الواضحة على صعيد النماء والتطوير في مجالات مختلفة تمس حياة المواطن، معبرا عن اعتزازه باستحضار ما تحقق خلال الأعوام الماضية لوطننا الحبيب من إنجازات ومشاريع تنموية ضخمة في شتى المجالات وقرارات الخير والنماء، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

»مشاعر الفرح

وذكر مدير أحوال النعيرية سعد العازمي أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط وتتجدد معها مسيرة الإنجازات والتطور والنهوض نحو مصاف الدول المتقدمة لهذا الوطن، الذي أكرمه الله بخدمة الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ملك الحزم والعزم، سائلا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم مجد الوطن وعز قيادته ورخاء مواطنيه، وأن يعيننا جميعا على القيام بواجب الولاء والمواطنة على أكمل وجه.

»استمرار النهضة

وقال مدير مكتب التعليم بالنعيرية سرور الحربي، إنه بمرور أربعة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، فإننا نشهد استمرار نهضة وطنية وعربية وإسلامية شاملة، ونعيش عصر الحزم والعزم، مبينا أن التاريخ سيكتب اسم الملك سلمان بحروف من ذهب، فله الفضل بعد الله في ترسيخ السياسة السعودية على مختلف المحاور والصعد السياسية، مؤكدا أن الملك سلمان بادر لجمع الشمل وترتيب الصف العربي والإسلامي، وأنشأ تحالفا إسلاميا لردع أطماع الأعداء.

»تواد وتراحم

ولفت مدير فرع المياه بالنعيرية ثامر القثامي، إلى أن ما تعيشه بلادنا الغالية من تعاون وتعاضد يضرب به المثل، وهو أمر يحمد الله عز وجل عليه، داعيا المولى القدير أن يزيده رسوخا، مؤكدا أنه بمثل هذا التواد والتراحم والتعاضد تبنى الدول وتعيش الشعوب وتستقر المجتمعات، ورفع أسمى آيات التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.

»حقبة فريدة

وقال رئيس المجلس البلدي بالنعيرية مبارك بن شاهر: نعيش هذه الأيام إطلالة جديدة على العام الرابع من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ملكا للبلاد، وقد شهدت خلال الأعوام الماضية العديد من الإنجازات الجليلة، التي شكلت حقبة فريدة لبناء الوطن وتنميته، بما تبنته رؤية المملكة 2030م لتكون منهجا لطريق العمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ورسمت التوجهات والسياسات العامة والأهداف والالتزامات الخاصة بالمملكة، لتكون نموذجا رائدًا على كل المستويات.