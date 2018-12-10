شكرا لقرائتكم خبر عن الخفجي: بلادنا ترتقي سلم المجد شامخة إلى عنان السماء والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من مسؤولي محافظة الخفجي أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل، منوهين إلى أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، تأتي والملك المفدى لم يدخر جهدا في المضي بمسيرة الوطن نحو التقدم والنماء والازدهار لبلادنا الغالية، وأن ترتقي في سلم المجد شامخة منصورة تعانق عنان السماء.

» مشاريع عملاقة

ورفع رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد الحميداني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، وقال: إن هذه الذكرى تجعلنا نستعرض المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد على أكثر من صعيد وما تحقق في المجال البلدي من إنجازات كبيرة ومشاريع عملاقة في جميع الخدمات البلدية المقدمة لأبناء هذا الوطن الغالي تعكس حرصه واهتمامه -حفظه الله- بأبناء شعبه مما خلق بين القائد وشعبه علاقة وفاء وحب وانتماء، مؤكدا أن المشاريع البلدية بشكل عام ومشاريع محافظة الخفجي بشكل خاص تحظى كغيرها بالدعم الكبير لتحقيق التنمية وتوصيل الخدمات لجميع أجزاء هذا الوطن.

» نهضة البلاد

وأشار مدير جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري، إلى أنه ومع إطلالة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، فإن الجمارك السعودية واكبت هذه النهضة التي تعيشها البلاد من خلال الأدوار المهمة التي تقوم بها نحو الاقتصاد الوطني، وذلك بتقديمها خدمات جمركية متكاملة تحقق متطلبات التنمية الوطنية ومسايرة للتطورات على المستويين المحلي والدولي، وإيجاد التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين وبين إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يبارك له في عمره وعمله، وأن يلهمه صواب الرأي وسداد القول والعمل، ويديم على مملكتنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها، ويكتب النصر والتأييد لجنود الوطن المرابطين.

» التحول الوطني

وذكر مدير محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخفجي م.نايف الشمري، أننا نعيش هذه الأيام ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، وقد شهدت المملكة العديد من الإنجازات الكبيرة التي تصب في بناء الوطن وتنميته وما يتحقق من تقدم في تطبيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ برنامج التحول الوطني وتحديث ومتابعة للخطة التنفيذية لبرامج الرؤية، التي ستؤدي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ستصل بنا -إن شاء الله تعالى- إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، لافتا إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- اتسم بافتتاح وتدشين العديد من المشاريع الحيوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة بما فيها محافظة الخفجي.

» إنجاز وعطاء

وبين مدير المياه بمحافظة الخفجي فيصل الرشيدي، أن الوطن والمواطنين والمقيمين يحتفلون بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم لمملكتنا الحبيبة، بقلوب ملؤها الحب والأمان والاطمئنان والإنجاز والعطاء اللا محدود في جميع مجالات الحياة، وذكر أنه حينما نرى أنحاء المملكة قد تحولت إلى ورش عمل وبناء، فإننا نشكر الله عز وجل في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية وتنموية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- لم يدخر جهدا في المضي بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعددت نشاطاته في المجالات المختلفة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لخدمة الوطن والمواطن.

» أمن وأمان

ورفع رئيس المجلس البلدي بالخفجي خالد العنزي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدا المحبة والولاء والوفاء والشكر والعرفان، وقال: نحمد الله على ما أنعم به علينا من أمن وأمان ورخاء وتقدم في كافة الأصعدة في هذا العهد الميمون المبارك وهذا بفضل الله ومنته علينا ثم بجهود وحنكة قيادتنا الحكيمة وفقها الله، راجيا من الله أن يكتب التوفيق والسداد لبلادنا الغالية وأن ترتقي في سلم المجد شامخة منصورة تعانق عنان السماء تحت ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.